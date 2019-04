Katherine Schwarzenegger à Los Angeles. — Richard Shotwell/AP/SIPA

Jeudi 11 avril

Katherine Schwarzenegger aurait-elle trouvé sa robe de mariée

L’auteure Katherine Schwarzenegger a été photographiée mardi alors qu’elle quittait une boutique de robe de mariée, les bars chargés d’une housse de vêtement noire. Une source a rapporté à E! News que la jeune femme de 29 ans avait passé plus d’une heure à l’intérieur du magasin. La fille d’Arnlod Schwarzenegger et de Maria Shriver est fiancée à l’acteur Chris Pratt qui a demandé sa main en janvier. Les deux futurs conjoints sont ensemble depuis l’été dernier.

Katherine Schwarzenegger Sparks Rumors She Found Wedding Dress After Leaving Bridal Store https://t.co/fHnWOyujFF pic.twitter.com/jyMYlFk8jx — celebhood (@celebhoodnet) April 10, 2019

La tenue à 18.000 dollars de Michelle Obama pendant son « book tour »

Michelle Obama est en tournée dans le cadre de la présentation de son dernier livre Devenir. L’ancienne Première dame, est arrivée à la Royal Arena de Copenhague au Danemark dans un tailleur rose orné de cristaux de la marque locale Stine Goya, rapporte, Page Six. La tenue était composée d’une veste à 1.350 dollars, et un pantalon assorti à 960 dollars. La femme de 55 ans a accessoirisé sa tenue avec une paire de boucles d’oreilles, des créoles en diamant à 16.250 dollars. Il s’agissait de bijoux de la collection « Pop » de la maison Vhernier.

Michelle Obama à Copenhague au Danemark, le 9 avril 2019. - Martin Sylvest/AP/SIPA

Nabilla annonce sa grossesse sur Instagram

La rumeur courait depuis quelque temps, à présent c’est officiel. Nabilla​ a annoncé sa grossesse mercredi avec un post sur Instagram. On y voit l’ex-star de la téléréalité installée sur un lit auprès de son compagnon, Thomas. La chemise portée par la future maman est déboutonnée sur le bas et révèle un petit ventre rebondi. « Après 3 mois de silence et 7 années de relation nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons être parents [émoji souriant] tellement heureuse », a écrit la star en légende de son post. Dans une story Snapchat, la jeune femme a expliqué qu’elle avait gardé le secret jusqu’alors car ils attendaient de passer le cap des trois mois.