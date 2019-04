Meghan Markle et le prince Harry, le 11 mars 2019 à Londres. — ROGER GEORGES/SIPA

Mercredi 10 avril

Meghan Markle et le prince Harry s’offrent une « baby-moon » de luxe

L’arrivée d’un bébé, c’est beaucoup de préparatifs mais aussi de stress. Afin de décompresser et de se relaxer à l’approche de l’accouchement, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de s’accorder une escapade en amoureux. Les futurs parents ont passé trois jours à l’hôtel Heckfield Place, un établissement cinq étoiles situé à Hook dans l’Hampshire, rapporte le Daily Mail. Le petit séjour à la campagne a coûté au couple 40.000 euros. Les amoureux ont occupé l’appartement le plus cher de l’hôtel à 12.000 euros la nuit.

Hugo Lloris, bientôt papa pour la troisième fois

Hugo Lloris et son épouse, Marine Lloris vont accueillir un troisième enfant. La femme du footballeur français a partagé un cliché de son petit ventre rebondi sur son compte Instagram, annonçant la nouvelle à ses 114.000 abonnés. Aucune légende n’a été nécessaire, dans sa robe noire moulante, le ventre était mis en avant. Hugo et Marine Lloris ont déjà deux petites filles ensemble, Anna-Rose et Giuliana.

Kourtney Kardashian, ses enfants, son ex et sa compagne en vacances en Finland

Les tensions semblent s’être calmées entre Kourtney Kardashian et la compagne de son ex, Sofia Richie. La sœur de Kim K est partie en vacances en Finlande avec son ex-compagnon, Scott Disick, leurs enfants et sa copine, le jeune mannequin, Sofia Richie, rapporte E! News. Si auparavant, Kourtney ne souhaitait pas que Sofia Richie prenne part aux moments de leur vie de famille, ce temps semble révolu. « C’était la semaine de vacances de l’école pour les enfants et ils ont décidé de partir à la neige en Finlande », a déclaré une source. « Il était logique que Scott Disick et Sofia Richie se joignent à eux pour des vacances en famille. […] Kourtney est satisfaite de la façon dont la coparentalité se déroule. »