La rappeuse Cardi B et sa sœur, Hennessy Carolina. — Jason Mendez/Sipa USA/SIPA

Lundi 8 avril

Kulture, la fille de Cardi B ressemble à sa tante

La rappeuse Cardi B a partagé sur son compte Instagram un montage photo de sa fille Kulture, âgée de 8 mois, près d’un vieux cliché de sa sœur, Hennessy quand elle était encore bébé. La star de 26 ans s’est étonnée de cette incroyable ressemblance entre la nièce et la tante dans la légende du post. « Mec, c’est trop bizarre. J’ai donné naissance à une deuxième Hennessy », a-t-elle écrit.

Pendant longtemps, les parents de la petite Kulture, ont choisi de ne pas exposer leur fille sur les réseaux sociaux pour la protéger. Mais les rappeurs Offset et Cardi B ont finalement changé d’avis : « Beaucoup de gens disaient [que nous ne la montrions pas] pas parce qu’elle était moche », déclarait Cardi B auprès de Harper's Bazaar. Son papa, a finalement décidé que le monde la découvre.

La mère de Meghan Markle sera à Londres pour l’arrivée du bébé

Doria Ragland, la maman de la duchesse de Sussex volera depuis Los Angeles pour Londres et sera là pour l’arrivée de son premier petit-enfant, rapporte The Mirror. « Doria devrait être ici pour la naissance et restera. Mais ensuite, elle doit retrouver ses chiens et travailler », déclare une source auprès du média britannique. La belle-mère du prince Harry restera donc quelque temps à Frogmore Cottage, à Windsor, avec les futurs parents. L’ancienne demeure, qui accueillait auparavant le personnel de la famille royale, a été rénovée pour devenir une maison familiale.

Enrique Iglesias poste une adorable vidéo de son fils Nicholas

Les fans d’Enrique Iglesiais sont toujours attendris quand le chanteur partage avec eux des images de ses jumeaux Lucy et Nicholas. Cette fois, la star espagnole a posté une vidéo de Nicholas uniquement. Sur les images, le petit bonhomme âgé d’un peu plus d’un an, s’amuse à imiter son papa et reproduit sa voix, et ses grimaces. Les fans ont adoré cette vidéo craquante qui a été visionnée plus d’un million de fois.