Joséphine Berry, Jules Sitruk et Mabô Kouyaté à l'avant première de «Moi Cesar, 10 ans 1/2», en 2003. — BENAROCH/SIPA

Ils s’étaient rencontrés il y a plus de quinze ans et pourtant, tout le casting de Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m, a répondu présent. Richard Berry, sa fille Joséphine et Jules Sitruk ont réagi à la nouvelle du décès de Mabô Kouyaté, mort mercredi à l’âge de 29 ans. Sur les réseaux sociaux, ils ont tous adressé quelques mots à l’acteur.

Si les causes de la mort du jeune homme n’ont pas été révélées, Richard Berry semble dire qu’il s’est suicidé : « Mabô, ma gueule d’amour. Si bon si tendre. A fleur de peau. Tu n’as pas supporté la violence de cette vie. Immense douleur. » Joséphine Berry a, quant à elle, exprimé sa peine : « Tu es maintenant soulagé. Que ton âme repose en paix mon cher et tendre Mabô. Tu irradiais l’amour, la gentillesse, la bienveillance. Je t’aime si fort. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma tristesse et ma douleur. Prenez soin des gens qui vous sont chers, dites leur que vous les aimez. La vie est trop courte pour reporter les choses au lendemain. »

Un émoji pour tout discours

Jules Sitruk a fait un hommage très sobre, en publiant un émoji cœur brisé sous une photo de lui et de Mabô Kouyaté sur le tournage de Moi César, 10 ans 1/2, 1,39m.