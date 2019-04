Joséphine Berry, Stéphane Gillou et Mabô Kouyaté à l'avant première de «Moi Cesar, 10 ans 1/2, 1,39m», en 2003. — BENAROCH/SIPA

La nouvelle a été annoncée par le maire des Lilas, dont il était originaire. L’acteur Mabô Kouyaté est décédé à l’âge de 29 ans. « Nous sommes sous le choc de la terrible nouvelle de la disparition de ce talentueux artiste lilasien, RIP MABÔ ! », a écrit Daniel Guiraud, le maire, sur la page Facebook de la ville. Le comédien avait fait ses débuts dans Moi, César, 10 ans 1/2, 1,39 m, dans le rôle de Morgan, le meilleur ami du héros (Jules Sitruk). Les causes de sa mort n’ont pas été précisées.

Né à Neuilly-sur-Seine, Mabô Kouyaté était le fils du grand comédien malien-burkinabé mort en 2010, Sotigui Kouyaté et de la costumière, comédienne et metteuse en scène suisse-allemande Esther Siraba Kouyaté-Marty. Après avoir été découvert au cinéma, il avait beaucoup joué au théâtre. On l’avait également revu dans des téléfilms sur France 2, ou plus récemment dans des épisodes de Munch, Engrenage ou Section de recherches. Egalement mannequin, Mabô Kouyaté était également le visage de publicités pour Benetton ou Afflelou.