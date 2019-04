Booba et Kaaris, amis devenus ennemis au fil de la mélodie. Le temps les a désunis. — GABRIEL BOUYS - Dominique FAGET / AFP

Ça se précise. Mardi, Kaaris a affirmé être sur le point de rencontrer la société SHC, une fédération suisse de MMA, qui organise le combat entre Booba et Kaaris. Les contrats sont prêts, la date est fixée, il ne reste plus qu’aux deux rappeurs à combattre pour déterminer le vainqueur.

« On a pris rdv avec SHC, on les rencontre dans la semaine, indique Kaaris sous une photo sur laquelle on le voit au sol, en plein combat, avant de s’adresser directement à Booba. Je vais t’enc**** Elie et j’vais me faire un 1M5 [1,5 million d'euros] et yaura pas tes sales p***** d’Orly tu seras seul dans la cage. » « C’est bien mon fils tu as pris la bonne décision ! Tout va bien se passer », a répondu son ennemi en commentaire.

En septembre à Genève

Booba s’est mis en relation avec la société SHC, spécialisée dans les rencontres d’arts martiaux mixtes, début janvier. Le promoteur Raid Salah a même publié une vidéo sur Instagram la semaine dernière, dans laquelle il affirme avoir un contrat qui respecte toutes les exigences de Kaaris. Espérons qu’il n’a pas oublié la clause du kebab !

Impossible à organiser en France en raison des condamnations des deux rappeurs, le combat devait se tenir en Tunisie, mais la destination n’a finalement pas été retenue parce qu’elle était trop compliquée à rejoindre pour leurs fans. Finalement, il se tiendra à Genève en septembre. Avec 1,5 millions d’euros pour le gagnant et 500.000 euros pour le perdant, la fédération propose une somme rondelette qui, en plus, couvrira les 50.000 euros d’amende chacun que les rappeurs avaient été condamnés à verser après leur rixe à Orly en août.