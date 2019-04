Sofiane de la «Star Academy» 4 participe désormais à «The Voice»... En République tchèque. — Capture d'écran / Youtube

Il a interprété Perfect d' Ed Sheeran, mais on aurait préféré Dingue de toi. Sofiane, candidat de la Star Academy 4 puis des Anges est de retour à la télévision, mais pas franchement là où on l’attendait. Certes, ça n’est pas une surprise totale qu’il participe à The Voice. Mais en République tchèque, vous l’auriez deviné ?

Le chanteur de 37 ans a ému le jury, sous les yeux de sa compagne Niki Zsurikova, originaire de République Tchèque, présente en coulisses. Sur Instagram, il a publié une vidéo de lui sur le plateau sous laquelle il a écrit : « Il paraît que je suis déjà une star et que j’ai pas besoin de ce genre d’émission… Bah oui demain je fais le stade de France et je signe avec Jay-Z », accompagné du hashtag « #echauffementavantthevoicefrance ».

Le chanteur avait participé à la Star Academy en même temps que Grégory Lemarchal. Il avait été éliminé au bout de douze semaines. Il avait ensuite tenté une carrière solo, mais ses titres n’avaient pas connu le succès. On l’avait ensuite retrouvé dans Les Anges de la téléréalité pendant trois saisons. Il y avait rencontré Nabilla avec laquelle il avait eu une aventure et pour laquelle il avait écrit l’inénarrable tube Dingue de toi.