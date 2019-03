Une accusatrice de R.Kelly témoigne pour la première fois

Une des femmes accusant R. Kelly d’abus sexuels s’est exprimée pour la première fois dans la presse, disant se sentir « libérée » depuis qu’elle a dénoncé les agissements de la star américaine de la chanson. « Je vis avec ça depuis 2003 », a déclaré Lanita Carter lors d’une interview, qui sera diffusée jeudi, à la chaîne télévisée CBS.

NEW: Lanita Carter, who, until now, was an anonymous accuser in the #RKelly criminal sexual abuse case, is speaking publicly for the first time about an alleged assault by the R&B singer.

"I've been carryin' this since 2003."



