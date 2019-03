En colère contre le Portugal, Madonna envisagerait de quitter le pays

Madonna, en septembre 2016. — Kirsty Wigglesworth/AP/SIPA

La prière de Madonna n’a pas été exaucée. La star, qui s’est installée près de Lisbonne il y a deux ans, est en colère contre le Portugal. Elle voulait tourner le clip d’Indian Summer à Sintra, et notamment pénétrer à cheval dans le palais Quinta Nova da Assunção. Une requête qui a été refusée par le maire de la ville du sud du pays, Basílio Horta.

Pour lui, il est hors de question qu’un canasson entre dans ce palais du XIXe siècle. « Le palais appartient à tous et ne doit pas être abîmé », a déclaré l’édile à L’Expresso avant d’ajouter : « Il y a des choses qui ne s’achètent pas ».

Ingratitude ?

Madonna qui estime avoir « tant donné au Portugal », n’aurait pas supporté ce refus selon le Correio da Manhã

« Quand je demande une simple faveur, que je souhaite montrer le Portugal au monde entier, on me dit non », aurait-elle dit à son manager, rapporte le même journal qui avance que la chanteuse aurait d’ores et déjà plié bagages pour regagner les Etats-Unis.