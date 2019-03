« Après une longue réflexion j’ai décidé de parler de notre agression, pas pour le buzz, pas pour gagner des followers, pas par voyeurisme. Mais pour tous ceux qui vivent et vivront la même chose et qui ne possèdent pas ma visibilité », prévient Laura Calu qui a posté mardi sur Facebook une vidéo dans laquelle elle relate la violente attaque dont son compagnon Arthur et elle ont été victimes à Paris.

A 2h, dans la nuit de vendredi à samedi, le couple rentrait chez lui à pied après avoir passé la soirée chez un ami. Dans la rue, un homme traite la jeune femme de « pute ». Arthur prend la défense de sa compagne. « Il a poussé le gars pour ne pas qu’il s’approche de moi. Je n’ai pas eu le temps de souffler que mon copain était en train de se faire assassiner devant mes yeux », raconte-t-elle, très émue.

« Mon mec a perdu ses dents de devant avec les racines »

« Trois mecs ont lynché mon copain à coups de pieds dans la tête », poursuit Laura Calu avant d’expliquer qu’un quatrième individu s’est joint aux agresseurs pour frapper à son tour la victime recroquevillée en boule.

« Mon mec a perdu ses dents de devant avec les racines », avance l’humoriste varoise qui a appelé à l’aide en vain. « Je ne comprends pas que, dans un quartier comme celui-là, il n’y ait pas de flics », déplore-t-elle. Leur salut est venu d’un homme « sorti de nulle part » qui s’est porté à leur secours avant que police et pompiers arrivent.

« Retrouver ce mec avant qu’il ne tue quelqu’un »

« Sachez que tout va bien, Arthur est blessé à la mâchoire, mais il est debout », rassure l’humoriste dans son post Facebook. Dans un autre message, Laura Calu précise : « Arthur va bien. Il lui manque deux dents, c’est douloureux, c’est chiant, c’est long, c’est très cher mais nous sommes debout, on est ensemble, heureux malgré tout (…). Le but de ma vidéo c’est de retrouver ce mec avant qu’il ne tue quelqu’un pour de vrai et pour ça la justice doit faire son travail correctement. D’après la justice, notre situation est trop banale pour être prise au sérieux, et ça, ce n’est pas normal. »

F.R.