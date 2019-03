Adele en concert en 2013. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Dans la série, « les stars sont comme tout le monde », voici Adele et Jennifer Lawrence. Samedi, la chanteuse britannique et l’actrice américaine sont sorties entre amies au Pieces, un bar gay de New York. Sur place, sans chichi, elles ont participé à des jeux à boire et se sont mêlées à la clientèle pour danser.

La drag-queen Brita Filter, qui animait la soirée, les a conviées sur scène et, lorsque Jennifer Lawrence et Adele se sont littéralement retrouvées au sol, elle a apostrophé la comédienne : « Jennifer, on n’est pas aux Hunger Games ! ».

That time #JLaw tackled @Adele for loosing musical shots at my show! This ain’t the hunger games hennny. Lol. pic.twitter.com/R16EEEE2Pv — Brita Filter (@thebritafilter) March 23, 2019

Adele and Jennifer Lawrence at Pieces a gay bar in New York. #Adele #JenniferLawrence pic.twitter.com/z78g0LwNQ2 — Johnny (@Johnnys_Eye) March 23, 2019

Jennifer Lawrence goes backstage to get the drag queen makeup treatment following a surprise appearance at Pieces Bar in NY with @Adele. pic.twitter.com/2IFDwDWQH2 — Pop Crave (@PopCrave) March 24, 2019

Instas à gogo

Le duo de copines a également fait un passage dans les coulisses pour une petite session de maquillage à la drag. Les smartphones ont sans surprise tourné à plein régime pour immortaliser ces instants spontanés, loin de la bienséance de la promo. En revanche, aucune trace de selfies de l’éventuelle gueule de bois du lendemain.