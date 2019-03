Hélène Rollès va rencontrer le président chinois, qui l'adore, à l'Elysée

DIPLOMATIE Emmanuel Macron a invité l'actrice et chanteuse à un dîner avec Xi Jinping lundi soir

Hélène Rollès, actrice et chanteuse star d'«Hélène et les garçons» et de sa suite, «Les mystères de l'amour». — Marlene Awaad/TMC

Le point commun entre Xi Jinping et Emmanuel Macron ? Hélène Rollès. Oui, nous aussi on a cru à un Kamoulox, mais c’est sérieux. D’après nos confrères du site Toutelatélé, dont l'information a été confirmée par l'Elysée au Huffington Post, le président de la République a invité La star d’Hélène et les garçons à un dîner organisé, lundi soir, à l’Elysée, en l’honneur du président chinois.

En effet, si, en France, elle reste à l’écran dans Les mystères de l'amour, diffusés tous les week-ends sur TMC, en Chine elle est restée la superstar qu’elle était ici dans les années 1990. Elle y donne de nombreux concerts dans le cadre de tournées et participe également à des émissions à la télévision.

L’un des morceaux français préférés des Chinois

La chanson « Je m’appelle Hélène », sortie au début des années 1990, est devenue l’un des morceaux français préférés du public chinois, et visiblement de son président. De quoi lui donner une valeur diplomatique aux yeux d’Emmanuel Macron. Espérons qu’après le refrain de la chanson, elle aura d’autres choses à dire à Xi Jinping, sinon la soirée risque d’être longue…