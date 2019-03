La chanteuse et actrice Lady Gaga aux Grammy Awards 2019 — WENN

Vendredi 22 mars

Lady Gaga et Jeremy Renner très proches

Elle court, elle court, la rumeur… La chanteuse Lady Gaga a rompu ses fiançailles avec Christian Carino il y a un mois, et la rumeur court qu’elle serait en couple avec Jeremy Renner, rapporte E! News. « Elle est amie avec Jeremy Renner depuis un moment. Ils traînent souvent ensemble quand ils sont tous les deux en ville », a déclaré une source. « Elle a passé du temps avec lui récemment mais il n’y a rien de romantique. » De son côté, Jeremy Renner a déjà été marié à Sonni Pacheco pendant 10 mois. Le couple a divorcé en 2014 et a une fille ensemble.

Greta Gerwig et Noah Baumbach sont parents

Greta Gerwig et son compagnon Noah Baumbach ont accueilli un bébé. La grossesse a été gardée secrète jusqu’au bout, rapporte Pure People. Le couple de stars n’a pas fait de commentaire et on ignore encore le sexe du bébé. Selon le média américain Us Weekly, il s’agirait d’un petit garçon. Les heureux parents qui se fréquentent depuis 2011 se sont rencontrés sur le tournage du film Greenberg.

Greta Gerwig and Noah Baumbach Welcome Their First Child https://t.co/9jJtz1lL6x pic.twitter.com/bdDzxVqWhN — Eugen Platon (@eugenplaton) March 21, 2019

Jennifer Lopez porte une tenue à 100.000 dollars pour faire du shopping chez H & M

Jennifer Lopez est allée faire du shopping avec sa fille de 11 ans, Emme, dans un magasin H & M, à New York. La star de 49 ans est entrée dans le magasin de prêt-à-porter avec une tenue de luxe à plusieurs milliers de dollars, rapporte Page Six. La pièce la plus chère ? Un sac Hermès à 100.000 dollars.