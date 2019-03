L'actrice Priyanka Chopra (à gauche) et Meghan Markle (à Droite). — Nils Jorgensen/REX/Shutterstock/SIPA-REX/Shutterstock/SIPA

Mercredi 20 mars

Priyanka Chopra et Meghan Markle, une amitié plus forte que tout

Meghan Markle et Priyanka Chopra sont les meilleures amies du monde mais ces derniers mois des rumeurs sur la fin de leur amitié ont assombri leur tableau idyllique. Une source proche des deux célébrités a rétabli la vérité sur leur relation auprès de E! News.

Tout a commencé par l’absence de la duchesse du Sussex aux célébrations du mariage de Priyanka Chopra avec Nick Jonas en Inde. Puis est venue la fête prénatale de Meghan Markle à New York en l’honneur de son futur « royal baby ». Cette fois, c’est la sublime actrice d’origine indienne qui était aux abonnés absents. Le public s’est alors mis à dire que les deux jeunes femmes ne se parlaient plus et n’étaient plus présentes l’une pour l’autre dans les moments importants de la vie. « Toutes les rumeurs selon lesquelles Priyanka et Meghan ne sont plus des amis sont totalement fausses, a déclaré la source. Priyanka et Meghan sont toujours des amies très proches et elles se parlent fréquemment. »

Despite busy schedules and lives, Meghan Markle and Priyanka Chopra are "still very close friends." https://t.co/UUJRdmo1hC pic.twitter.com/suCZy7m8uY — E! News (@enews) March 20, 2019

Bradley Cooper et Irina Shayk déjeunent à New York

Bradley Cooper et sa compagne, le mannequin Irina Shayk ont été photographiés ensemble mardi dans les rues de New York alors qu’ils allaient déjeuner, rapporte People. Le mois dernier le couple avait fait sensation lors de la 91e cérémonie des Oscars. La jeune femme de 33 ans avait été applaudie par le public pour son sang-froid et sa preuve de maturité face aux rumeurs qui couraient sur un possible rapprochement entre l’acteur et la star Lady Gaga avec qui il a partagé l’affiche de A Star Is Born.

Hispanic News Bradley Cooper and Irina Shayk Bundle Up for a Lunch Date in New York City https://t.co/e8DqeLgHgM pic.twitter.com/wsPn142UuJ — HispanicNews.com (@HispanicNews) March 20, 2019

Khloé Kardashian parle de l’échec de sa relation avec Tristan Thompson

« True en valait la peine », une formule laconique mais lourde de sens. C’est tout ce que retiendra Khloe Kardashian de son histoire d’amour chaotique avec le père de sa fille True, le basketteur Tristan Thompson. Le sportif a été impliqué à plusieurs reprises dans des scandales d'adultère et même la naissance de leur fille ne sera pas parvenue à le faire changer. La jeune star de la téléréalité a tweeté cette phrase en réponse à une fan. « J’espère sincèrement que @KhloeKardashian rencontrera un jour quelqu’un qui la traitera avec le respect qu’elle mérite. Elle a vécu des relations très difficiles. Au moins, elle a eu son bébé True », a écrit une utilisatrice de Twitter.