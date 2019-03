Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Soprano, personnalités préférés des 7-14 ans

Effet coupe du monde oblige, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté sont les deux personnalités préférées des 7-14 ans — J.E.E/SIPA

Les footballeurs Kylian Mbappé et N’Golo Kanté font une entrée fracassante dans le classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Selon le sondage annuel Ipsos pour Le Journal de Mickey, ils s’imposent aux deux premières places du classement, dans cet ordre, devant Soprano, second l’an dernier, qui perd une place mais rafle la mise en devenant la première personnalité préférée des filles. Les garçons, eux, préfèrent Mbappé.

Un effet coupe du monde

Quatrièmes du classement, Bigflo et Oli, les deux frères rappeurs de Toulouse, perdent trois places, tout comme Omar Sy, sixième de ce top annuel établi en ligne du 30 janvier au 6 février auprès de 400 enfants âgés de 7 à 14 ans, issus d’un échantillon représentatif de la population française. Les votants se sont prononcés sur une liste de 80 personnalités francophones ayant fait l’actualité en 2018.

« La Coupe du monde a propulsé Kylian Mbappé au rang d’idole des jeunes. C’est la personnalité la plus connue du classement avec plus de 80 % de taux de notoriété, souligne Le Journal de Mickey. Très discret milieu de terrain de l’équipe de France, N’Golo Kanté a un destin hors du commun. Les valeurs positives qu’il véhicule ont fait de lui un modèle. » L’astronaute Thomas Pesquet ​entre directement à la onzième place du classement général, avec ce fait notable d’être dans le top 10 des garçons.

Pas de YouTubeurs

Toujours aucun Youtubeur ne figure parmi les préférés des 7-14 ans : « Ils sont surtout connus par les plus grands (11-14 ans), et beaucoup moins des plus jeunes. Faute d’une notoriété suffisante, Norman, Cyprien, Roxane et Squeezie restent encore à la porte du classement », observe le magazine.

Antoine Griezmann (5e), Paul Pogba (10e), Louane Emera (13e), Claudio Capéo (15e), Maître Gims (17e), Didier Deschamps (29e), Mimie Mathy (34e), Jean Dujardin (36e), Gad Elmaleh (39e), et Jamel Debbouze (46e) figurent aussi parmi les personnalités préférées des 7-14 ans.