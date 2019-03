Demi Moore a un bon conseil contre les trolls

L'actrice Demi Moore — WENN

Demi Moore a appris à s’armer contre les trolls, et elle a un conseil pour mener une vie apaisée sur les réseaux sociaux. L’actrice était invitée par Gwyneth Paltrow pour parler de bien-être lors de sa convention In Goop Health organisée à New York. Et elle a choisi d’aborder l’influence de la vie digitale sur notre bien-être.

Pour la star de Ghost, il est important de comprendre que les réseaux sociaux imposent un « faux sens de la validation », et provoquent des sentiments détachés de la réalité du monde. « Il s’agit d’adhérer et de ne plus faire attention à ce qui est faux afin d’être réellement dans l’acceptation de tout », a-t-elle déclaré lors de son élocution relayée par InStyle.

Un combat familial

Pour Demi Moore, il faut être capable de faire la part des choses entre ce que les réseaux ont de positifs, comme la possibilité de se connecter aux autres, et sa part sombre. C’est en tout cas ce qu’elle tente d’inculquer à ses trois filles, Rumer, Scout et Tallulah, qui sont chaque jour confrontées à cette question et font part à leur mère de leurs expériences.

« Ça renforce l’idée que, si j’ai plus de likes, plus de followers, alors j’ai plus de valeur. C’est l’opposé de ce dont on a besoin. C’est un outil magnifique et il peut être utilisé d’une manière puissante, mais ça ne devrait pas être le marqueur de notre place dans le monde », a affirmé l’actrice.