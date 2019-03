Extrait de l'émission «Balance ton post» du 14 mars 2019, où la chroniqueuse Agathe Auporux est revenu sur son cancer et sa décision de le révéler publiquement — C8

Après avoir annoncé sur Instagram être atteinte d'un cancer, et se soigner, Agathe Auproux était sur le plateau de Balance ton post jeudi soir, émission dans laquelle elle est chroniqueuse depuis son lancement à la rentrée. « On a eu un début de diagnostic en septembre-octobre, a-t-elle rappelé. Et on a commencé le protocole mi-décembre. Là, on est à mi-parcours. » Au début, elle ne voulait surtout pas en parler : « Je me rappelle que l’une des premières choses que je t’ai dite, Cyril, c’est que je voulais continuer l’émission tant que j’étais en capacité de le faire. Et de ne le dire à personne, que personne ne soit au courant ».

"Je me persuadais que je n'étais absolument pas malade"

Agathe Auproux nous explique pourquoi elle a tenu à révéler son cancer #BalanceTonPost pic.twitter.com/9bcu6jrc2P — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) March 14, 2019

« Je faisais comme si je n’étais pas malade »

« Cela me semblait plus simple à gérer, raconte la chroniqueuse. Je m’attendais à des réactions ou articles que je ne voulais pas forcément recevoir. Mais au fur et à mesure du traitement, un traitement assez lourd mais que je vis très bien, c’était devenu schizophrène. J’étais en pleine négation. Je faisais comme si je n’étais pas malade, je vivais une double vie. C’était compliqué à gérer. Sur Instagram par exemple, je partage des bribes de mon quotidien, et pareil, je trouvais malhonnête de ne rien montrer » du traitement.

Dans le public de #BalanceTonPost ce soir, nous recevons Murielle. On lui a diagnostiqué un cancer du sein à 36 ans. Pendant un an, elle a subi un lourd traitement. Aujourd'hui, elle va mieux et tient à remercier Agathe Auproux de parler publiquement de son cancer. pic.twitter.com/TLnOAnQpWc — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) March 14, 2019

Des messages de soutien

Depuis qu’elle s’est livrée sur son cancer, Agathe Auproux se sent mieux : « Je ne me mets plus cette pression, je vis plus sereinement avec la maladie ». Sans oublier qu’elle reçoit nombre de messages de soutien, qui lui font un « bien fou » : « Parmi ces messages, il y en a pas mal de membres du corps médical, qui me disent que quand on a une voix comme moi, même petite, c’est primordial de parler et de rendre ces maladies moins taboues ».