Vendredi 15 mars

Jennifer Lopez aurait été trompée par son fiancé

La chanteuse Jennifer Lopez aurait été trompée par son futur mari. C’est Jose Canseco, un ancien joueur de baseball qui a affirmé sur son compte Twitter qu’Alex Rodriguez avait trompé la chanteuse avec son ex-femme Jessica Canseco. « Je vois J.Lo envoyer un SMS à Alex Rodriguez. Sait-elle qu’il la trompe avec mon ex-épouse Jessica, une pauvre fille, elle n’a aucune idée de qui il est vraiment », a-t-il écrit. Une terrible rumeur qui vient assombrir le ciel des deux amoureux qui avaient annoncé leur fiançailles le 10 mars dernier, réjouissant leurs fans.

Aucun des deux amants n’a réagi sur l’histoire mais Jessica Canseco a nié les accusations de son ex à travers Twitter et a rétabli la vérité. « Les accusations de Jose sont complètement fausses ! Je connais Alex depuis des années et ça fait cinq ans que je ne l’ai pas vu. Je n’ai donc certainement pas couché avec lui ». Et d’ajouter : « La dernière fois que je l’ai vu, il était en couple avec Torrie et j’ai amené mon petit ami lors du dîner que nous avions organisé. Pour l’amour de Dieu, nous sommes juste amis ! »

Those false accusations Jose is making are not true!🖐🏻I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends😂🤦‍♀️