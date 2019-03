Meghan Markle, duchesse de Sussex — WENN

Les trolls devraient se calmer. Meghan Markle ne devrait plus faire d’apparition officielle avant quelque temps, quelques semaines, et en fait son accouchement. En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Sun, la duchesse de Sussex est, à huit mois de grossesse, officiellement en congé maternité. « Le Palais de Kensington confirme que si Meghan Markle a encore plusieurs rendez-vous personnels à son agenda, elle ne fera plus de sortie publique et ne prendra plus part à des engagements royaux en prévision de son accouchement », explique le Sun.

Une dernière messe et tchao

Lundi dernier, elle participait encore, avec Kate Middleton, à une messe spéciale à l’abbaye de Westminster pour la célébration du Commonwealth Day. Ce sera donc sa dernière sortie officielle avant l’arrivée du bébé royal. Le couple princier devrait bientôt s’installer et passer les prochaines semaines à Frogmore Cottage, à Windsor, dans le Berkshire.