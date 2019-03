Le chanteur Vegedream lors des NRJ Music Awards 2018 — Pierre Villard/NMA2018/SIPA

«Ramenez la coupe à la maison, 20 ans après on est champion». Huit mois après la folle victoire de la France au Mondial de foot 2018, vous avez sûrement encore cette chanson dans la tête, carton de l'été entonné dans toutes les cours de récré.

Les nostalgiques qui voudraient se replonger dans cette chaude ambiance pourront venir chanter le tube à tue-tête ce mercredi après-midi, au centre commercial Atlantis à Saint-Herblain près de Nantes. Vegedream, le rappeur de 26 ans qui a signé l'hymne non-officiel des Bleus, y est invité pour une séance de dédicaces entre 16h et 17h30 à l'espace culturel E.Leclerc, annonce la galerie sur sa page Facebook.

Plus de 125 millions de vues sur Youtube

Le morceau «Ramenez la coupe à la maison» comptabilise plus de 125 millions de vues sur YouTube et a même figuré dans le classement des chansons les plus écoutées sur Spotify en 2018. L'album de Vegedream, «Marchand de sable», a été certifié disque de platine.