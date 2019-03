Lea Michelle et son fiancé Zandy Reich à l'avant-première californienne de «A Star is Born» en septembre 2018 — AP1/WENN.COM/SIPA

Lundi 11 mars

Lea Michelle s’est mariée

Plus de cinq ans après la mort tragique de Cory Monteith, son partenaire à la vie et à l’écran dans Glee, Lea Michelle a retrouvé l’amour. L’actrice a dit oui samedi à Zandy Reich, président d’une marque de vêtements. Ils s’étaient fiancés en avril 2018. Le magazine américain People évoque « une cérémonie intime et romantique » dans le nord de la Californie, avec parmi les convives Darren Criss et Becca Tobin de Glee, ou encore Emma Roberts avec qui Lea a joué dans la série Scream Queens. « Nous sommes heureux d’être mariés et reconnaissants d’être entourés par nos amis et notre famille, a confié le couple. Et surtout, nous sommes heureux de passer le reste de nos vies ensemble. »

Justin Bieber ne va pas fort

Malgré son récent mariage avec la top Hailey Baldwin, Justin Bieber n’a pas la forme. Pire, le magazine People révélait en février que le chanteur était soigné pour dépression. Or, la star de 25 ans a posté ce week-end un message Instagram qui va dans ce sens. « Je voulais juste vous tenir au courant de ce que je traverse, en espérant que cela vous parlera les gars, écrit-il en commentaire d’une photo de lui avec son manager Scooter Braun et Kanye West. Je lutte beaucoup, je me sens super déconnecté et super bizarre. Je rebondis toujours, donc je ne m’inquiète pas, je voulais juste vous donner des nouvelles et vous demander de prier pour moi,. Dieu est fidèle et nos prières marchent vraiment, merci. C’est la période la plus humaine à laquelle j’ai dû faire face. »

La fiancée de Luke Perry s’exprime

De son nom Wendy Madison Bauer, et thérapeute de métier, la fiancée de Luke Perry​ ne s’était pas encore exprimée sur la mort de l’acteur. Il faut dire que leur relation était très discrète, personne ne sait ainsi depuis quand ils étaient exactement fiancés. Wendy Madison Bauer a commencé par remercier les fans de leur soutien dans un message envoyé au magazine People : « Je veux exprimer ma gratitude à tous et à toutes pour le votre amour et votre soutien. Les nombreuses histoires sur la générosité et la gentillesse de Luke ont été une grande source de réconfort durant ce moment difficile ».

Avant d’évoquer à demi-mot sa relation avec l’acteur : « Les onze années et demi passées avec Luke ont été les plus heureuses de ma vie, et je suis reconnaissante d’avoir pu les passer avec lui. Je veux également remercier ses enfants, sa famille, ses amis pour leur amour et leur soutien. »