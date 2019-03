Ariana Grande et Ed Sheeran bannis en Indonésie

Le chanteur et musicien Ed Sheeran — WENN

Ariana Grande et Ed Sheeran seraient trop obscènes. C’est en tout cas le point de vue de l’autorité audiovisuelle de la province indonésienne - très conservatrice, à l’évidence - de Java Occidental. Les titres des deux artistes font partie de la liste des 85 morceaux interdits de diffusion pendant la journée.

'Pornographic' music by Ed Sheeran, Ariana Grande, and Zayn has been banned in Indonesia https://t.co/KANvgYmf3c pic.twitter.com/cdMBC6HSeI — UPROXX (@UPROXX) February 27, 2019

« Ce ne sont pas les chansons qui sont bannies, mais leurs paroles qui contiennent de la pornographie, des liens avec la pornographie et de l’obscénité », a indiqué Rahmat Arifin, directeur adjoint de la commission de diffusion de la province, à Tempo.co.

Pornographie pop

Les morceaux ciblés sont Love Me Harder pour Ariana Grande et Shape of You pour Ed Sheeran, qui contiendraient donc des paroles qui pourraient être perçues comme « identifiant les femmes comme des objets sexuels ».

Le chanteur britannique n’a pour le moment pas fait de commentaire sur cette information. Il aura cependant certainement cette interdiction en tête lorsqu’il montera sur scène à Jakarta, la capitale indonésienne, le 3 mai prochain.