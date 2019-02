L'interprète de « Je te donne » met fin à tout suspense. — GAILLARD NICOLAS/APERCU/SIPA

Non, il n’a pas l’intention de revenir prêter main-forte aux nouveaux chanteurs des Restos du cœur, ni d’être aux côtés de Patrick Bruel, Zazie ou Jenifer. Pour le 30e anniversaire de la tournée des Enfoirés, le magazine Télé 7 Jours a consacré son éditorial à la troupe et a contacté Jean-Jacques Goldman. Très discret dans les médias depuis son départ en 2016, il a expliqué pourquoi il n’était pas question pour lui de revenir.

Perpétuer ce « truc dingue »

« Pour moi, il me semble important de ne pas être présent. Afin de montrer que la page est tournée et qu’une nouvelle génération perpétue ce "truc" dingue, unique au monde : des artistes réunis pour faire des concerts pendant une semaine, sans entourage, et chantant les chansons des autres, bénévolement ! »

Le prochain spectacle, appelé Le Monde des Enfoirés, sera diffusé le 8 mars sur TF1. La reformation des Inconnus, et la visite de Deschamps et Mbappé ont marqué l'enregistrement à Bordeaux. Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon ont fait sensation en rejouant leurs sketchs. Claudio Capeo en a eu les larmes aux yeux, raconte TV Magazine : « Je les ai tant admirés et voilà que je suis là, à côté d’eux. » Le trio n’a pas non plus caché son admiration pour les sketchs des autres. Didier Bourdon a fait des selfies avec Amir, « pour ma fille ». La bande d’amis dansera au rythme d’une nouvelle chanson, « On trace », composée par Vianney.

Quant à Jean-Jacques Goldman, élu personnalité préférée des Français en 2018, il continue de composer et prépare un nouveau projet avec Patrick Fiori, a révélé ce dernier en 2018.