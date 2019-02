Les rappeurs Cardi B et Offset à la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. — Matt Sayles/AP/SIPA

Jeudi 28 février

Cardi B et Offset voient un conseiller conjugal

Offset ne veut pas perdre sa femme, la rappeuse Cardi B, et est prêt à tout mettre en œuvre pour assainir leur relation. Le couple de stars s’est séparé en 2018 suite à une liaison extraconjugale entretenue par Offset. Cardi B n’a pas supporté cette trahison et a mis un terme à sa relation avec le père de sa fille. Mais après quelque temps, les deux tourtereaux se sont réconciliés. Le rappeur confiait dans les colonnes du magazine Esquire, que son épouse et lui travaillaient à la reconstruction de leur couple. Dans une autre interview accordée au Breakfast Club, l’artiste a révélé que Cardi B et lui voyaient un conseiller conjugal. Le rappeur a ajouté qu’il s’agissait d’un travail sans relâche sur sa personne.

Meghan Markle et Priyanka Chopra ne seraient plus amies

L’amitié, c’est sacré mais il arrive que ce lien se brise. Une source a rapporté à Page Six que Meghan Markle et l’actrice Priyanka Chopra ne seraient plus « meilleures amies ». La raison de cet éloignement serait en premier lieu, l’absence de la duchesse du Sussex au mariage de l’ancienne Miss Monde. En effet, Meghan Markle était aux abonnés absents lors des noces de son amie avec Nick Jonas. C’est le voyage jusqu’en Inde qui aurait été trop éprouvant au début de sa grossesse. En mai 2018, Priyanka avait, elle, assisté au mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Sûrement vexée, Priyanka Chopra ne s’est, à son tour, pas présentée lors de la baby shower de Meghan Markle à New York la semaine dernière.

Les Kardashian mécontentes de la participation de Jordyn Woods à la Red Table Talk

Jordyn Woods sera l’invitée de l’émission de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, vendredi et il semble que l’idée ne plaise pas à tout le monde. La jeune femme de 21 ans lèvera le voile sur ce qui s’est réellement passé entre le basketteur et ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, qu’elle aurait embrassé. Depuis que l’adultère a été révélé, Jordyn Woods a été bannie du clan. Sa meilleure amie, Kylie Jenner, avec qui elle vivait en colocation lui a demandé de s’en aller. « [La famille] est en colère à cause de l’interview de Jordyn dans Red Table Talk », a rapporté une source auprès d' Entertainment Tonight. Cette dernière a ajouté que les Kardashian auraient préféré que Jordyn essaye d’abord de régler leurs problèmes à huis clos avant d’en parler publiquement.