Kylie Jenner et sa meilleure amie Jordyn Woods. — Laurent VU/SIPA

Mardi 26 février

Jordyn Woods change la version de son histoire d’adultère

Maintenant que le monde entier sait que Tristan Thompson a trompé sa partenaire, Khloé Kardashian, avec la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, cette dernière ne sait plus où se mettre et semble prête à tout pour s’attirer de nouveau les bonnes grâces du clan. Seul problème, la jeune femme n’a toujours pas donné de version exacte. « Son histoire ne cesse de changer, et [Jordyn] s’enfonce encore plus », a déclaré une source auprès de People. Celle-ci a ajouté que d'après la famille, cette relation entre Jordyn et Tristan était bien calculée et que le couple illégitime pensait juste ne jamais être découvert.

Zoë Kravitz et son soutien-gorge à 20.000 euros aux Oscars

Zoë Kravitz a opté pour un look sexy et audacieux à l’occasion de la 91e cérémonie des Oscars. L’actrice de 30 ans a porté un soutien-gorge en or 18 carats pour unique haut avec une longue jupe noire signée Saint Laurent. Le soutien-gorge en maille provient de Tiffany & Co - dont la star est l’égérie - et coûte 21.000 euros, rapporte Closer.

Meghan Markle de plus en plus « British »

C’est un simple petit détail qui a réjoui les habitants de la Grande-Bretagne. Meghan Markle deviendrait-elle de plus en plus « British » et se détacherait-elle de ses origines américaines ? Alors que la duchesse du Sussex avait organisé une baby shower (fête prénatale) à New York à l’occasion de la venue prochaine du bébé qu’elle attend avec le prince Harry, l’ancienne actrice a porté autour de son cou un bijou qui a ravi son peuple d’adoption. Le pendentif du collier en or indiquait « Mummy » qui signifie « Maman » en anglais, alors que l’équivalant en anglais américain est « Mommy ». Une petite victoire qui a comblé les Britanniques.