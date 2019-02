L'influenceuse Jordyn Woods à Los Angeles. — Chelsea Lauren/REX/Shutterstock/SIPA

Vendredi 22 février

Jordyn Woods retourne vivre chez sa mère

La meilleure amie de Kylie Jenner aurait pleuré toutes les larmes de son corps auprès de sa mère et sa petite sœur, après que le scandale d’adultère a éclaté, rapporte People. La jeune femme de 21 ans a perdu la confiance de son amie de longue date mais aussi la sympathie de tout le clan Kardashian-Jenner après avoir eu une relation avec Tristan Thompson, le compagnon de Khloé Kardashian. « Kylie est très énervée contre elle », a rapporté une source. Cette situation serait d’autant plus difficile pour la magnat du make-up que Jordyn Woods était l’un des piliers de sa vie. Au fil des années, Jordyn Woods est devenue un membre de la famille à part entière, elle participait aux évènements importants et bénéficiait de la notoriété de sa meilleure amie pour faire évoluer sa carrière professionnelle. « C’est la trahison ultime », a commenté un proche du clan K.

Le rappeur Offset confie être « vulnérable »

Offset s’est confié sur son couple et sa famille dans une interview pour le magazine Esquire. Le mari de la rappeuse Cardi B a déclaré que son épouse et lui travaillaient à reconstruire leur relation après leur brève rupture. « Je veux être un exemple pour mes enfants », a expliqué le père de quatre enfants, dont une petite Kulture avec Cardi B. L’artiste de 27 ans a déclaré qu’il avait mis son cœur dans la conception de son nouvel album, Father of 4 (Père de 4 enfants, en français). Dans ses chansons, il parle de la prison, de sa grand-mère, des proches perdus et de ses enfants. « Je suis vulnérable, je ne suis pas un dur », dit-il.

Charlie Weber et Liza Weil se séparent

Il semble que toutes les bonnes choses aient une fin. Les acteurs Charlie Weber et Liza Weil qui sont tombés amoureux sur le tournage de la série How To Get Away With Murder, se séparent. Charlie Weber a annoncé la nouvelle au magazine People. « Nous continuerons à nous soutenir mutuellement et prendrons toujours plaisir à travailler ensemble », a-t-il déclaré. Le couple de stars avait commencé à se fréquenter en 2016.