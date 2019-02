L'acteur Jussie Smollett inculpé pour dépôt de fausse plainte

L'acteur Jussie Smollett, qui incarne Jamal Lyon dans la série «Empire». — Michael Buckner/Variety/REX/Shutterstock/SIPA

L'affaire avait déclenché une vive émotion aux Etats-Unis. Mais ce qu'il avait présenté comme une agression raciste et homophobe n'aurait été qu'une mise en scène. L'acteur américain noir et gay Jussie Smollett, connu pour son rôle dans la série Empire, a été inculpé pour trouble à l'ordre public par un grand jury de Chicago. Ce chef d'inculpation couvre notamment les fausses plaintes à la police, un délit passible de 18 mois de prison.

Jussie Smollett, 36 ans avait porté plainte fin janvier en affirmant avoir été agressé par deux individus dans le centre-ville de Chicago, qui lui auraient crié des «insultes racistes et homophobes» avant de le frapper.

Deux frères payés, selon les médias

«Jussie Smollett est maintenant officiellement classé comme suspect dans le cadre d'une enquête criminelle de la police de Chicago pour dépôt de fausse plainte», avait indiqué mardi sur Twitter le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Guglielmi.

La semaine dernière, la police avait déjà indiqué que deux «suspects potentiels» avaient été laissés en liberté sans être poursuivis, tandis que des médias américains laissaient entendre que l'agression pourrait avoir été un simulacre. Selon CBS et ABC, les deux frères originaires du Nigeria, dont l'un a été figurant dans la série Empire, auraient été payés par l'acteur pour mettre en scène une fausse agression. Selon le témoignage des deux frères, l'acteur aurait d'abord orchestré l'envoi d'une lettre l'insultant et le menaçant, et, face au peu de réactions, aurait mis en scène sa fausse agression.

Jussie Smollett s'était dit en colère de voir que sa version était remise en doute. Sur la chaîne ABC, il avait témoigné, pleurant à chaudes larmes. Mardi, la rappeuse Cardi B s'est dit «profondément déçue». Selon le site Deadline, les scènes des prochains épisodes d'Empire qu'il avait déjà tournées seront coupées au montage.