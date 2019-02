Cyril Hanouna, animateur et producteur de «TPMP», en juin 2016. — JOEL SAGET / AFP

Mercredi soir, l'Assemblée nationale a accueilli des papas célibataires, des mamans solos... et Cyril Hanouna ! L' « invité surprise » a fait un passage éclair lors du débat sur les familles monoparentales organisé par la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.

Pour animer les discussions qui ont réuni 200 personnes, le gouvernement s'est notamment appuyé sur la journaliste Christine Kelly, à la tête de la fondation K d'Urgences et chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste.

Passé en coup de vent, Cyril Hanouna a annoncé « une place gratuite chez Eurodisney » aux familles prenant part au débat. Sur les réseaux sociaux, la présence de l'animateur star de C8 a été vertement critiquée.

1,7 million de familles monoparentales

La journaliste Christine Kelly a pris la défense de son confrère sur Twitter, expliquant que « Cyril Hanouna est l’une des rares personnalités, sinon la seule, à avoir accepté d’être parrain de mon association pour les familles monoparentales depuis 6 ans en 2013 ».

Selon l'Insee, 1,7 million de familles sont monoparentales, soit plus d'une sur cinq (22%). Dans la plupart des cas, la mère est la chef de famille et plus de 30% de ces foyers vivent sous le seuil de pauvreté. Des difficultés qui ont resurgi dans le débat public ces derniers mois avec le mouvement des «gilets jaunes».

La semaine prochaine, Christine Kelly se fera la porte-parole de cinq propositions clés qui ont émergé de ce débat à l'Elysée. Parmi les priorités identifiées par les familles, un accès au logement et une aide pour faire garder les enfants au-delà de l'âge de six ans.