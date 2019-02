L'actrice Halle Berry à Londres — WENN

Halle Berry sera à l’affiche d’une série tirée du film Boomerang sorti en 1992, dans lequel elle avait joué aux côtés d’Eddy Murphy et Robin Givens. Et si Halle Berry prendra également la casquette de productrice exécutive sur ce projet, elle n’a d’abord pas été emballée par le projet quand la scénariste Lena Waithe lui a présenté.

« Elle est venue vers moi et m’a dit, ‘’Hal, je veux vraiment faire un remake de Boomerang’’, et je me suis dit, ‘‘non’’ », a déclaré l’actrice dont les propos ont été recueillis par Variety lors de la première de la série organisée à Hollywood il y a une semaine. « Je ne pensais pas que c’était une bonne idée. J’aime tellement ce film. »

Une version résolument moderne

« Je me suis rapidement rendu compte que Lena n’allait pas accepter mon refus, a continué Halle Berry. Elle n’allait pas me laisser me tirer d’affaire comme ça et j’ai compris que c’était une bonne chose à faire. »

Car il ne s’agira pas simplement d’un remake, mais plutôt d’une sorte de spin-off où l’on verra d’anciennes têtes mais aussi de nouvelles. « On a parlé de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle version et comment on pourrait prendre la même histoire, a-t-elle conclu, mais en la modernisant pour qu’elle corresponde aux millennials d’aujourd’hui. »