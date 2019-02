L’album photo de la lune de miel de Marilyn Monroe est aux enchères

Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion — WENN

L’album photo de la lune de miel de Marilyn Monroe et Joe DiMaggio va être mis aux enchères le 22 février par Heritage Auctions. Il s’agit de 30 clichés en 17x22 rassemblés dans un album à la couverture en velours et retraçant l’escapade japonaise du couple le plus glamour de l’année 1954.

Marilyn Monroe & Joe DiMaggio's 1954 Honeymoon Album Up for Auction https://t.co/O8xODK8EMt — TMZ (@TMZ) February 12, 2019

La célèbre actrice et le joueur de baseball se sont séparés seulement neuf mois après s’être dit oui, mais leur histoire d’amour en a fait rêver plus d’un. Le sportif ne s’est jamais remarié et a continué à fleurir la tombe de son ex-épouse, décédée en 1962, pendant 20 ans. Cet album photo d’exception est estimé aux alentours de 5.000 dollars, mais, à en croire TMZ, les enchères pourraient monter bien plus haut. A ce propos, savez-vous pourquoi Marilyn Monroe avait choisi le japon pour sa lune de miel ?

Un intrus dans la lune de miel

En réalité, tout porte à croire que le choix du Japon revient à Joe DiMaggio plutôt qu’à Marilyn Monroe. Sur les photos, on aperçoit souvent un certain Lefty O’Doul, un ancien joueur de baseball proche de Joe DiMaggio qui, lui, était à la retraite depuis quelques années. Or, cet ami n’était pas là pour tenir la chandelle mais pour une campagne de promotion du baseball sur l’archipel nippon.

Campagne à laquelle Joe DiMaggio était loin d’être étranger, n’ayant pas hésité à utiliser son mariage avec Marilyn Monroe à cette fin…