Alain-Fabien Delon et Capucine Anav Lors de la Soiree Fanta Halloween Show a la Maison de la Mutualité en 2018 — Jacques BENAROCH/SIPA

Vendredi 7 février

Alain-Fabien Delon et Capucine Anav bientôt parents ?

Tu seras de la race des seigneurs mon fils. Ou fille. En couple avec Capucine Anav, Alain-Fabien Delon pense à fonder une famille, à faire des enfants. C’est ce qu’il confie au magazine Gala, dont il fait la Une avec sa chérie. « Avec Capucine, on a créé comme une sorte de famille. Une stabilité, raconte-t-il. Elle m’aide à prendre du recul. Elle m’apaise, et au-delà de l’amour que l’on se porte, c’est la seule personne avec laquelle j’arrive à être zen, moi-même. Avec qui je suis bien, même sans rien faire. »

Avant d’ajouter : « J’aimerais réussir ça avec ma propre famille, celle qu’on aura ». Capucine Anav renchérit : « Un jour, on en a parlé ensemble et il m’a dit qu’il aimerait avoir un fils pour contrecarrer cette généralité qui veut qu’un père soit plus proche de sa fille. Pour prouver qu’on peut aimer les deux sans faire de différence », en référence à la relation compliquée entre Alain-Fabien et son père et le fait que ce dernier n’a jamais caché sa « préférence » pour sa fille Anouchka.

Alain-Fabien Delon : " Mon père est bien plus proche de ma sœur Anouchka que d'Anthony et de moi " https://t.co/mCjPPLv51x pic.twitter.com/j75k208dr9 — GALA.fr (@GALAfr) February 6, 2019

Meghan Markle peut compter sur son amie Serena Williams

Une amitié de dix ans, née dans les tribunes non pas d’un match de tennis mais du Super Bowl. Serena Williams était ainsi une des invitées du mariage de Meghan Markle avec le prince Harry. Un grand moment de joie, suivi par des par des mois de trollage. Serena a ainsi décidé de voler à l’aide de son amie et lui a proposé, selon le tabloïd The Sun, les services de son équipe de relations publiques. Histoire de remettre les choses à plat avant l’arrivée du royal baby au printemps. Avantage Serena Williams.

La nouvelle Miss France est célibataire

Depuis son sacre cet hiver, et comme pour chaque Miss France, Vaimalama Chaves a vu sa vie privée scrutée par les médias à la recherche d’une relation. Miss Tahiti s’est ainsi étonnée, dans les pages de TV Magazine, que ses propos aient donné lieu à des interprétations et rumeurs : « Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient autant déformés, mais je savais que tout ce que je dirais serait repris et grossi pour vendre. Ce qui me fait le plus rire, ce sont les rumeurs de coule alors que je serai seule pour la Saint-Valentin » Oh, mais ne vient-elle pas de dire qu’elle est célibataire !