Kristoff St John aux 30 ans de CBS Daytime en 2016 — Kathy Hutchins/NEWSCOM/SIPA

Retrouvé mort à son domicile dimanche, l’acteur Kristoff St. John n’aura eu que peu de répit à l’écran, dans le soap opera Les Feux de l'amour. En effet, il s’agit d’un feuilleton quotidien, à la production à flux tendu, avec très peu d’épisodes en avance. C’est donc mercredi matin qu’a été diffusé sur CBS le dernier épisode avec Kristoff St. John. Son personnage de patriarche Neil Winters aide son fils adoptif Devon et sa demi-soeur Ana à organiser une soirée pour un chanteur. Rien ne se passe comme prévu, mais la sagesse de Neil et l’esprit de famille leur permettent de surmonter tous les obstacles. Rideau.

Kristoff St. John’s last episode of “The Young and the Restless” will air tomorrow, Wednesday, Feb. 6th but he will be with us forever. #YR pic.twitter.com/Gu1zWiTG9k — Young & The Restless (@YRInsider) February 5, 2019

We can’t thank you enough for the #PicturesForKristoff you’ve shared. It’s been a beautiful tribute to a beautiful man. We are touched and our hearts are full even in mourning. Tomorrow, #YR will air a special tribute for Kristoff. Join us. pic.twitter.com/oDb5fzaElN — CBS Daytime (@CBSDaytime) February 7, 2019

Reste maintenant à savoir quel destin la série a prévu pour son personnage : sera-t-il recasté comme cela arrive souvent dans les soap? Quittera-t-il la ville, solution de facilité mais qui a fait ses preuves, ou plus risqué et morbide, les auteurs vont-ils le tuer ? Toujours est-il que la chaîne a d’ores et déjà prévu un grand hommage dans l’épisode de vendredi. Ses co-stars, de Shemar Moore à Eric Braeden, ont déjà salué la mémoire de leur ami et collègue.