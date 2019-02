Malgré le scandale, R. Kelly annonce une tournée internationale

Le chanteur R. Kelly — WENN

R. Kelly vient d’annoncer sur les réseaux sociaux une grande tournée internationale. Loin de vouloir se mettre en retrait après les dernières accusations sur son comportement sexuel, révélées dans le documentaire Surviving R. Kelly, diffusé le mois dernier aux Etats-Unis, le chanteur de RnB continue sa route.

R. Kelly announced new tour dates...but not exactly in major markets https://t.co/FniwQg2PMj pic.twitter.com/So8QE6WL3d — Variety (@Variety) February 6, 2019

Son tour de chant devrait passer par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Sri Lanka. L’interprète de I Believe I Can Fly n’a pas donné plus d’informations, si ce n’est que la tournée sera lancée très bientôt… avant d’effacer son message.

Départ compromis ?

R. Kelly, qui doit par ailleurs donner deux concerts en Allemagne en avril prochain, a peut-être été un peu trop optimiste avec cette annonce. Cité par le Guardian, le département des affaires intérieures australien a déclaré que chaque entrée était étudiée individuellement et qu’il était possible de refuser un visa selon l’intégrité du requérant.

Celui qui se décrit comme le « Roi du R & B » vient d’être successivement abandonné par son label et son éditeur, et « banni à vie » de la ville de Philadelphie selon Forbes. Le hashtag #MuteRKelly est également devenu viral.