Ce vendredi, plusieurs médias ont relayé un tweet qui avait été posté sur le compte de Bilal Hassani en août 2014, quand il était âgé de 14 ans. Au sujet de la guerre entre Israël et la bande de Gaza, il aurait écrit que « le crime contre l’humanité venait d’Israël ». Le message a depuis été supprimé.

Je vous aime fort 💕#SpreadLoveNotHate



On se voit le 18 mai ✨ #DareToDream pic.twitter.com/Jvq0UhLFA2 — Bilal Hassani (@iambilalhassani) February 1, 2019

Dans la soirée, le chanteur, qui représentera la France à l’Eurovision à Tel-Aviv (Israël) en mai, a réagi dans une vidéo publiée sur Twitter. « Ces propos ne sont pas les miens. Ce ne sont ni mes écrits, ni mes pensées », insiste l’artiste, aujourd’hui âgé de 19 ans, expliquant qu’à l’époque plusieurs personnes avaient accès à son compte.

« On devrait tous pouvoir vivre en paix et partager nos cultures »

« Même si c’était vraiment arrivé, j’avais 14 ans et on peut tous faire des grosses, grosses, grosses bêtises, mais la réalité (…) c’est que je n’ai jamais dit ou pensé ça », poursuit Bilal Hassani. Et d’ajouter : « Je reste proche de mes valeurs, qui ont toujours été les mêmes : on devrait tous pouvoir vivre en paix et partager nos cultures malgré nos différences. »

Le jeune chanteur conclut en disant avoir « hâte » de chanter sa chanson Roi le 18 mai, en finale de l’ Eurovision.