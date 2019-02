Maître Gims change de nom et ça va vous faire un choc (ou pas)

Maître Gims en concert à Monaco en septembre 2017. — SYSPEO/SIPA

Un petit M. Gims pour faire comme M. Pokora ? Maître Gims a décidé de changer de nom, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fasse comme Matt Pokora. Ne vous attendez pas non plus à ce qu’il ait débridé son imagination pour vous proposer un concept novateur. Non, Maître Gims a juste décidé de valider la manière dont la plupart des gens l’appellent : Gims. Et il a exprimé son désir sur son compte Instagram.

On ne pourra plus plaisanter en l’appelant « Maître », et ça, ça nous déçoit beaucoup. Mais avouons qu’il a raison, Gims : Le « Maître » qui lui a permis de s’affirmer lorsqu’il était jeune et inexpérimenté est devenu inutile. « Gims suffit largement », estime le chanteur. Et il a raison. On reviendra vers vous quand il aura décidé de retirer ses lunettes et qu’on aura la photo. Là vous serez bouche bée.