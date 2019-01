Loana à la première de «La Villa des cœurs brisés». — Henri Collot/SIPA

Jeudi 31 janvier

Loana se confie sur sa bisexualité

Loana participe à la quatrième saison de La Villa des cœurs brisés. Dans une interview accordée à Voici, la star de Loft Story raconte : « Les hommes qui t’approchent ne sont pas là pour de bonnes raisons, très peu d’hommes viennent m’aborder juste pour moi. Pour un selfie, une photo, là oui tout le monde vient. Mais très peu d’hommes veulent s’intéresser à moi, à la vraie Loana ». Si elle rêve encore de mariage et de bébé, elle est ouverte à tous types de relation, même avec les femmes : « Je veux quelqu’un à mes côtés, pas forcément un homme (…) Je veux tomber sur un coup de cœur et dans ma vie, c’est arrivé d’avoir un coup de cœur pour les deux. Je ne suis pas arrêtée. J’ai envie d’avoir un coup de cœur pour quelqu’un. Après, je m’en fiche de comment il, elle sera… Je veux quelqu’un de bien à mes côtés (…) et être heureuse avec cette personne »

Kate Middleton pimpe les boucles d’oreille de Lady Di

Kate Middleton, en voyage officiel en Ecosse avec le prince William, a associé à son manteau-robe à imprimé tartan, une des paires de boucles fétiches de Lady Di. La duchesse de Cambridge arborait une paire de boucles en saphirs et diamants parfaitement assortie à sa bague de fiançailles, qui a aussi appartenu à sa défunte belle-mère. Mais au lieu d’arborer deux pierres précieuses tombantes, Kate Midddleton a choisi de faire retirer l’un des deux saphirs. Une brillante idée de customisation, repérée par le magazine américain People.

Le clin d’œil de Kev Adams à Iris Mittenaere

Afin d’assurer la promotion de son prochain spectacle – intitulé « Sois 10 ans » -, qui débutera le 22 octobre prochain au Petit palais des Glaces, à Paris, Kev Adams publie depuis le 20 janvier de courtes vidéos dans laquelle il se raconte à la manière de la série Bref. Dans la vidéo consacrée à 2017, après avoir énuméré les films dans lesquels il est apparu, l’acteur énonce : « Je rencontre Miss Univers et le tournage de Tout là-haut, ouais, je sais très bien ce qui vous intéresse vraiment dans tout ça », en légende d’une photo où il pose avec Iris Mittenaere. Un sympathique clin d’œil.