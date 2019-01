Lundi 28 janvier

The Game se vante d’avoir couché avec Kim Kardashian

Kim Kardashian et le rappeur The Game sont sortis ensemble dans les années 2000. La star de la téléréalité n’a cependant jamais fait mention de cette relation en public. « Kanye est avec Kim maintenant, je suis heureux pour ce renoi/Si quelqu’un lui manque de respect à lui ou sa femme, je le giflerai », chantait-il dans Heaven’s Arms, extrait de l’album Jesus Piece sorti en 2012. Si jusqu’ici le rappeur était resté discret sur la relation avec Kim Kardashian, il a désormais décidé de s’en vanter dans une chanson au message très explicite, et particulièrement vulgaire. On attend la réaction du clan Kardashian-West.

Meghan Markle ne veut pas de nounou

Une éducation en famille ! Meghan Markle a décidé que son royal baby n’aurait pas de nounou, selon les informations de Vanity Fair. La Duchesse de Sussex a demandé à sa maman Doria Ragland de poser ses valises à Frogmore House après la naissance du bébé. La grand-mère s’occupera du nouveau né quand ses parents ne seront pas disponibles. La chambre du bébé sera décorée en gris et blanc, un style neutre parce que les parents ne veulent pas connaître le sexe du bébé.

Ce que Jean-Edouard a dit à Loana après l’épisode de la piscine

Loana et Jean-Edouard se sont fait un (pré) nom après avoir passé une soirée torride dans la piscine de Loft Story en 2001. Si Jean-Edouard Lipa, devenu DJ et père de famille, ne veut plus être associé à la star de la téléréalité, Loana ne rechigne pas à parler de leurs fameux ébats. Invitée au micro de Bruno Guillon sur Fun Radio dans son émission Bruno dans la radio, elle a révélé ce que lui a dit Jean-Edouard le lendemain matin : « Il ne s’est rien passé pour moi hier ». « J’ai pleuré ! […] Je ne m’étais jamais faite avoir comme ça, mais bon… Il était très beau, j’ai quand même passé un bon moment ! » Vingt ans après, pas de regrets.

A.D.