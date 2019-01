Lady Gaga a pleuré en apprenant sa nomination aux Oscars

OUIN L'interprète de « Poker Face » est la première personne à être nommée à la fois dans la catégorie meilleure actrice et meilleure chanson…

La chanteuse et actrice Lady Gaga — WENN

Lady Gaga n’a pu retenir son émotion en apprenant sa nomination aux Oscars pour A Star Is Born. Interrogée par le New York Times, la diva n’a pas caché sa satisfaction. Pourtant, elle dormait quand les nominations ont été rendues publiques, vers 5h du matin, heure de Las Vegas où elle se trouvait.

« Je me suis réveillée à 8h30 et je n’étais au courant de rien », a-t-elle expliqué. Et c’est son manager qui lui a appris au téléphone juste après : « J’ai juste fondu en larmes. »

Lady Gaga remercie sa famille

Bien évidemment, le téléphone de Lady Gaga n’a pas cessé de sonner ensuite, et l’artiste n’a pas pu répondre aux dizaines de messages de félicitations. D’autant que la chanteuse, et désormais actrice, est la première personne à avoir été nommée dans deux catégories très distinctes, à savoir meilleure actrice et meilleure chanson.

Aussi a-t-elle souhaité dédier cet honneur à sa famille. « Ces nominations aux Oscars ne sont pas pour moi, mais pour les Germanotta. Je viens d’une famille d’immigrés italiens, et c’est une grande victoire pour eux. Ce film a demandé beaucoup de travail, et je n’aurais pas travaillé aussi dur si je n’avais pas hérité ça du lignage de ma famille », a affirmé Lady Gaga.