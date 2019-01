VIDEO. BTS va sortir un livre autobiographique

The Notes 1 devrait sortir au mois de mars et s’accordera bien évidemment avec l’univers de The Most Beautiful Moment in Life…

BTS sait régaler ses fans en les abreuvant d’une multitude de contenus, mais c’est la première que le plus célèbre des groupes de K-Pop propose un livre tiré de son univers.

정국

22년 5월 22일

아무에게도 이야기하지 않았지만 그날, 가족이 생긴 것 같았다. 진짜 형들이, 진짜 형제가 생긴 것 같았다. (15/15)#화양연화 #TheNotes1 #SMERALDOBOOKS pic.twitter.com/XwaciGOXmc — SMERALDO BOOKS (@Smeraldo_Books) January 21, 2019

Intitulé The Notes 1, cet ouvrage qui devrait connaître de nombreuses suites doit paraître le 5 mars en trois langues, à savoir en coréen, japonais et bien sûr en anglais. Ce livre vient compléter les Notes qui ont accompagné les différents opus de The Most Beautiful Moment in Life depuis 2015 et sera en cohérence avec l’univers BTS bien connu du public.

Joie et bonne humeur

Pour autant, on a encore très peu de détails sur The Notes 1 et le contenu de ses 230 pages, même s’il devrait permettre aux fans de mieux connaître les sept garçons de BTS. Sur la page officielle du livre, on peut lire : « La mémoire en miettes d’un sentiment de perte, d’absence, de souffrance et d’insécurité chez ces garçons qui font face à leur destin. » Une courte phrase de présentation qui annonce la couleur et est suivie d’une note tout aussi tragique et teintée de mélancolie rédigée par Seokjin. Rendez-vous en mars pour une nouvelle plongée dans l’univers de BTS.

20 Minutes avec agences