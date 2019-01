La star s’indigne. Pamela Anderson, révélée par la série Alerte à Malibu, s’est exprimée sur les propos tenus par le président de la République avant le lancement du grand débat national mardi dernier à Gagny, dans l’Eure. La star hollywoodienne avait déjà apporté son soutien au mouvement des « gilets jaunes » en 2018.

« Le président Macron a lancé un “débat national” sur les gilets jaunes, mais la première chose qu’il a faite est d’offenser la classe ouvrière en disant qu’elle “déconne”. Le mépris pour les pauvres semble être l’unique succès de ce “débat national” jusqu’ici », a écrit la compagne du footballeur marseillais Adil Rami sur son compte Twitter.

President Macron launched a "national debate" about #GiletJaunes, but the first thing he does is to offend the working class by saying they are "screwing around". The contempt for the poor seems to be the only success of this "national debate" so far.