BUT Le joueur de football français a célébré un but en mimant un père qui berce son enfant…

Paul Pogba le 19 janvier 2019 — OLI SCARFF / AFP

Boum, un but. Et boum, un bébé. Paul Pogba a profité d’un match contre Brighton, et d’un but sur penalty, pour « officialiser » la naissance son premier enfant. Le joueur de 25 ans a célébré son but en s’isolant de ses partenaires puis en mimant un père berçant un nourrisson selon plusieurs observateurs.

Si le « Pogbaby » est bien né, il s’agit du premier enfant du couple formé par Paul Pogba et la mannequin bolivienne Maria Salaues.