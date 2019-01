Elizabeth II, le 24 décembre 2018. — John Stillwell/AP/SIPA

On peut être à la tête d’une des plus grandes nations du monde et ne pas connaître les règles de Sécurité routière les plus basiques. C’est ce que prouve jour après jour la reine d’Angleterre Elisabeth II, qui s’est encore fait gauler à rouler sans sa ceinture de sécurité… Une mauvaise habitude, la souveraine s’étant déjà fait dénoncer par un citoyen anglais en 2017.

Be en sécurité or not to be en sécurité avec la ceinture ?

Le cliché, publié par le DailyMail ce vendredi, choque d’autant plus le Royaume que la veille, le prince Philip, son mari, avait eu un terrible accident de la route, dont il est, on ne sait trop comment, ressorti sans encombre, à 97 ans.

Or, vu l’état dans lequel a fini la pauvre voiture royale, et l’absence miraculeuse de blessure du prince, on se doute que lui avait eu le bon réflexe d’attacher sa ceinture.

On rigole, on rigole, mais les chiffres sont là : Plus d’un quart (27 %) des 787 passagers de voitures tuées dans un accident de la route au Royaume-Uni en 2017 ne portaient pas leur ceinture, indique le Guardian. Un record depuis que le port de la ceinture a été intégré aux statistiques en 2013.