Chance the Rapper n'assume plus le titre qu’il a enregistré avec R. Kelly

​Chance the Rapper a décidé de faire disparaître des plateformes de streaming Somewhere in Paradise, sa collaboration de 2015 avec R. Kelly. Et s’il est encore possible de la trouver sur le SoundCloud du rappeur, ou encore sur Apple Music, ce n’est qu’une question de temps avant que le nécessaire ne soit fait.

Une initiative qui paraît des plus normales quand on sait que Chance the Rapper a participé au documentaire Surviving R. Kelly qui a défrayé la chronique la semaine dernière en dénonçant les agissements de la star du RnB.

Il n’est jamais trop tard pour s’excuser

Chance the Rapper a d’ailleurs tenu à s’excuser publiquement pour ne pas avoir pris la mesure du scandale et être resté silencieux si longtemps. « Je m’excuse devant toutes les survivantes pour avoir travaillé avec lui et pris autant de temps avant de m’exprimer sur le sujet », a-t-il déclaré sur Twitter.

Mais il n’est pas le seul artiste à désavouer d’anciennes collaborations avec R. Kelly. Comme l’a révélé TMZ, Lady Gaga et Céline Dion ont décidé d’en faire de même avec leurs collaborations respectives, à savoir Do What U Want et I’m Your Angel.