Booba quitte la marque Ünkut et s'attaque à ses anciens collaborateurs

REGLEMENT DE COMPTE Le rappeurr Booba a annoncé la fin de sa collaboration avec Ünkut et s'en est notamment pris au directeur général de la marque...

Booba en concert à Nanterre (92) le 13 octobre 2018. — SADAKA EDMOND/SIPA

Une bagarre de plus pour Booba. Après ses frasques de cet été à l’aéroport d' Orly contre Kaaris, le rappeur a annoncé cette semaine qu’il arrêtait l’aventure de sa marque de vêtements. Dans sa story Instagram, il a écrit : « Ünkut officiellement terminé », avant de retirer les vêtements de sa marque de son dressing et les jeter au sol. Et les choses ne se terminent pas vraiment à l’amiable avec ses anciens collaborateurs.

«Alerte ! Les frères Abiteboule ont disparu je répète les frères Abiteboule ont disparu. Ils seraient entre la Thaïlande et l’Angleterre. Si jamais vous les croisez dites-leur que je m’inquiète », a écrit le Duc de Boulogne sur son compte Instagram. En juillet, il s’en prenait déjà au directeur général de la marque, écrivant : « Alerte ! Jérôme Abiteboul ancien partenaire de la marque ÜNKUT, escroc notoire, menteur, incompétent et mauvais payeur se lance maintenant dans le sport notamment avec Tony Yoka. A surveiller de très près… »

Ünkut avait vu le jour en 2004, mais il aurait décidé d’arrêter l’aventure pour lancer une nouvelle marque, DCNT, pour laquelle il a montré qu’il signait les papiers afin d’en acquérir les droits.