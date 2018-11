Kate Middleton à nouveau enceinte? Les bookmakers anglais en sont persuadés

Kate Middleton, le 15 novembre, à Londres. — Perry Smylie/Mirrorpix/SIPA

Les bookmakers sont sur le qui-vive. D’après Harry Aitkenhead, spécialiste des paris en tous genres en Angleterre, qui a donné une interview à The Express : « Il est tout à fait possible, selon nous, que Kate Middleton et le prince William veuillent agrandir leur famille avec un quatrième bébé. »

« On a vu passer quelques paris ces deux dernières semaines et il y a un réel intérêt des parieurs sur la famille royale depuis l’annonce de la grossesse de Meghan Markle », poursuit le bookmaker. Si la duchesse de Cambridge était réellement enceinte, son enfant à venir n’aurait que très peu d’écart avec le dernier de ses trois enfants, le prince Louis qui n’a que 7 mois.

Pas d’alcool ni de curry

Le magazine américain Life and Style a noté cet été que Kate Middleton avait déjà modifié son mode de vie, comme elle l’avait fait à avant la naissance de ses enfants George​, Charlotte et Louis : « Elle porte à nouveau des vêtements amples, évite l’alcool et craint le curry, ce qu’elle fait souvent lorsqu’elle est enceinte. » Si c’est le cas, on le saura vite, Kate Middleton étant sujette à de très fortes nausées qui l’obligent à renoncer à ses activités publiques durant le premier trimestre de ses grossesses.