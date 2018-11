Taylor Swift se cacherait bien dans sa valise… Le neveu de Meghan Markle balance…

Vendredi 16 novembre



La reine Elisabeth II compare le prince Charles à un arbre

Le prince Charles a fêté ses 70 ans ce mercredi. A cette occasion, une grande fête a été organisée à Buckingham Palace, durant laquelle la reine Elizabeth II a porté un toast en l’honneur de son fils aîné. « C’est un privilège pour toute mère de pouvoir porter un toast à son fils à l’occasion de son 70e anniversaire. Cela signifie que vous avez vécu assez longtemps pour voir votre enfant grandir », a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : « C’est un peu comme si, pour utiliser une analogie que je suis certaine que vous apprécierez, on plantait un arbre et qu’on puisse ensuite le regarder pousser ». La reine a ensuite conclu par un message émouvant : « Ma mère m’a vue avoir 70 ans, bien sûr. Et on l’a entendu dire que 70 ans est exactement l’âge où le nombre de bougies sur votre gâteau dépasse finalement la quantité de souffle que vous avez pour les souffler ! »

“It is rather like —to use an analogy I am certain will find favour — planting a tree and being able to watch it grow,” Her Majesty said. pic.twitter.com/7ig4URWO58 — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2018

Dans la famille Markle, on demande le neveu

Immensely proud to have got this world exclusive interview with Meghan Markle's nephew Tyler Dooley, make of the Markle Sparkle strain of marijuana. He tells @Damwhit that he wants to end the negativity once and for all. https://t.co/pSKdBULBFc — Daisy Greenwell (@daisygreenwell) October 30, 2018

Après le père Thomas qui organise de fausses paparazzades, la demi-sœur Samantha, qui promet de croustillantes révélations dans son livre, voici le neveu Tyler Dooley, 26 ans, à la tête d’un business de cannabis, qui participe à The Royal World, téléréalité américaine dans laquelle il règle ses comptes avec sa tata devenue duchesse de Sussex. « Ça a été une période vraiment difficile. La famille a été déchirée, a-t-il déclaré dans ce programme diffusé sur MTV. Et voir les gros titres assassins de la presse sur moi, ça a été dur. Les scandales de l’année écoulée m’ont fait beaucoup de mal ». La famille de Meghan Markle semble déterminée à bousiller la vie de l’épouse du prince Harry !

Taylor Swift se cacherait bien dans sa valise

Il y a un an naissait sur la Toile une rumeur assez délirante sur Taylor Swift. La star américaine, traquée par les paparazzis, aurait demandé à ses gardes du corps de la transporter dans une valise. Une fake news de plus ? Dans un entretien avec le magazine Vogue, le chanteur Zayn Malik vient de confirmer la folle rumeur. «Elle a voyagé en se cachant dans une valise», a déclaré le petit ami de Gigi Hadid, très proche de la chanteuse de 28 ans. On ne regardera plus les valises de la même façon !

Anne Demoulin