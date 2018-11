Marilou Berry est maman... Nathalie Baye dévoile une photo choupinours de Laura Smet...

Marilou Berry a accouché de son premier enfant. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Jeudi 15 novembre 2018

Marilou Berry est maman

Un heureux événement. Sur son compte Instagram, la jeune femme a dévoilé avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon prénommé Andy, rapporte Closer. Marilou Berry a posté une vidéo sur le réseau social, dévoilant le visage de son bébé, avec en fond sonore la chanson Andy des Rita Mitsouko. Il y a quelques mois, l'actrice avait fait part de sa grossesse, toujours sur Instagram.

Nathalie Baye dévoile une photo choupinours de Laura Smet

Laura Smet souffle sa 35e bougie ce jeudi. A cette occasion, sa maman, Nathalie Baye, a posté sur son compte Instagram une photo choupinours de sa fille quand elle était petite. « Aujourd’hui ma petite souris a 35 ans.. que du bonheur..!», a-t-elle écrit. Trognon, non ?

Sonia Rolland se confie sur sa séparation avec Jalil Lespert

Dans un registre plus tristounet, Sonia Rolland s’est quant à elle confiée sur sa rupture avec le réalisateur Jalil Lespert, après neuf ans d’amour. « Lorsque je suis en couple, je crée un cocon protecteur. Les hommes que j’ai rencontrés ont eu tendance à se reposer sur leurs lauriers. Ils se sentent dans un tel confort que plus aucun effort n’est fait. De plus, j’ai perdu mon père en janvier 2014 et, en juin de la même année, ma mère a fait un AVC, elle s’est retrouvée en fauteuil roulant. J’ai dû me battre à la seule force de mon réseau pour que mes projets de film en tant que réalisatrice puissent voir le jour. Depuis deux ans, la charge émotionnelle est devenue trop pesante. Je ne me sentais soutenue dans mon couple ni au niveau personnel ni au niveau professionnel », a-t-elle confié à Paris Match, ajoutant : « Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. » On lui souhaite bon courage pour affronter cette difficile période.