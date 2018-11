Mireille Mathieu est «fâchée à vie» contre Yann Barthès et Laurent Ruquier.

Mireille Mathieu ne pardonne pas. Interviewée par Le Parisien, la chanteuse a révélé être « fâchée à vie » avec Yann Barthès et Laurent Ruquier. Mireille Mathieu leur en veut toujours d’avoir tenu « des propos mensongers » à son égard, concernant sa prise de parole à la télévision russe en 2012 au sujet de la condamnation des Pussy Riot à deux ans de camp de travail pour une « prière punk » contre le président russe Vladimir Poutine. La chanteuse avait d’ailleurs intenté deux procès, l'un perdu contre le Petit journal, l’autre remporté contre On n'est pas couché.

« Cyril Hanouna est un vrai chef qui aime son équipe »

« Je suis fâchée à vie avec Yann Barthès. Pareil pour Laurent Ruquier, explique Mireille Mathieu. Je leur ai fait deux procès. Ils ont tous les deux franchis la ligne rouge en tenant des propos mensongers. C’est allé trop loin. Même s’ils me présentaient des excuses aujourd’hui, je n’en voudrais pas. Ils m’indiffèrent. Je les ignore, qu’ils m’ignorent. Chacun son chemin. En revanche, je regrette qu’il n’y ait presque plus d’émissions de variétés. Je ne comprends vraiment pas que France 2 se sépare de Patrick Sébastien. Patrick, il aime la chanson, il aime les artistes. Il fait son métier avec son cœur. »

Dans cette interview, la chanteuse témoigne également de l’affection qu’elle porte à Cyril Hanouna, qui devrait lui consacrer une émission spéciale. « C’est moi qui l’ai sollicité, confirme-t-elle. Mais j’ai posé mes conditions : être debout à côté de lui, pas assise avec les chroniqueurs. On a préparé ma venue dans un salon d’un grand hôtel. J’ai rencontré un homme courtois, extrêmement gentil. On le fait passer pour un autre, mais Cyril Hanouna, c’est un vrai chef qui aime son équipe, qui défend ses chroniqueurs. Les polémiques, je ne suis pas au courant. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. »

C.W.