VIDEO. Céline Dion lance une gamme de vêtements non genrée pour enfants

La chanteuse Céline Dion à la Fashion Week Haute Couture de Paris — WENN

Céline Dion a décidé de s’imposer sur le marché du vêtement pour enfant en créant Célinununu, une marque dédiée aux tout-petits. Sa particularité : proposer des collections unisexes, et s’afficher avec un spot des plus inattendus. Lundi dernier, une première vidéo apparaissait sur le compte Instagram de la star annonçant un « grand dévoilement » pour le lendemain.

Dès le jour suivant, en se connectant au site de la marque, on découvrait un film publicitaire d’une minute et 30 secondes qu’on vous laisse apprécier (ci-dessus​), au même titre que les talents d’actrice de Céline Dion.

L’union fait la force

En parcourant cette première collection Célinununu, on trouve tout ce dont un enfant a besoin, qu’il soit genré ou non. Le logo, un simple +, vient symboliser l’union des deux sexes. Des t-shirts, des vestes ou encore des robes, mais aussi des vêtements pour bébés sont proposés, le tout vendu à des prix compris entre 42 et 161$ (entre 37 et 142 euros). Décidément, Céline Dion semble bien décidée à rester en phase avec son époque, et elle le prouve une nouvelle fois.