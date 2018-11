Iris Mittenaere est blessée… Nicola Sirkis d’Indochine est blond…

Anthony Colette et Iris Mittenaere sur le plateau de « Danse avec les Stars ». — LAURENT VU / TF1

Mercredi 14 novembre 2018

Nicola Sirkis d’Indochine est blond

Un choc pour ses fans ! Nicola Sirkis, le leader du groupe Indochine, a abandonné sa chevelure noire pour une coloration blond platine. S’il est apparu pour la première fois sur scène avec les cheveux blonds le 10 février à Epernay, cette nouvelle coupe a fait le bonheur des internautes durant le passage du chanteur ce lundi sur le plateau de l’émission Quotidien pour faire la promo de sa nouvelle tournée. « Je me suis baigné dans la Seine », a-t-il expliqué en plaisantant au sujet de son nouveau look. Très vite, les Twittos n’ont parlé que de ça, estimant que Nicola Sirkis ressemblait désormais beaucoup à l’animatrice de France 2, Sophie Davant.

Merci à @Qofficiel d avoir invité Sophie Davant : c était cool de la voir!😉 pic.twitter.com/TwxYsSatXq — Sebbi Simpson (@SebbiSimpson) November 12, 2018

ce soir #quotidien reçoit Sophie Davant

merci à @RobinBernaud qui a déjà fait la vanne... pic.twitter.com/ZtSXCV7m4Y — Punica granatum (@ttotwi) November 12, 2018

Iris Mittenaere s’est blessée

A quatre jours de la finale de Danse avec les stars, c’est l’hécatombe ! Héloïse Martin a une entorse à la cheville et son partenaire, Christophe Licata est malade. Rien ne va plus non plus du côté d’Iris Mittenaere et de son partenaire, Anthony Colette. L’ancienne Miss France et Miss Univers a annoncé, via une story Instagram publiée ce mardi, qu’ils s’étaient blessés lors des répétitions. Elle a la main bandée, il a l’épaule strappée. « Bon bah c’était peut-être pas une bonne idée les nouveaux portés », a-t-elle commenté.

Kaley Cuoco a trouvé le bonheur

A 32 ans, Kaley Cuoco a épousé en seconde noces le cavalier Karl Cook en juin dernier. La star de The Big Bang Theory a enfin trouvé le bonheur : « C’est ce qu’il y a de mieux ! (…) Pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Je suis tellement heureuse de le retrouver à la maison chaque jour. C’est le gars de mes rêves », a-t-elle confié à Entertainment Tonight.